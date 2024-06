GPS, terza fascia ATA e concorsi docenti di religione: le prossime scadenze

I mesi di giugno e luglio sono ricchi di scadenze per il personale della scuola.

Salvo possibili proroghe, riportiamo di seguito tre date da ricordare per docenti e ATA.

10 giugno: Graduatorie provinciali supplenze

Per quanto riguarda le GPS 2024/2026, il termine ultimo per la compilazione della domanda è fissato per lunedì 10 giugno alle ore 23.59. La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite le procedure informatizzate per una sola provincia​​.

Per la compilazione si accede al Portale Unico del reclutamento all’indirizzo www.inpa.gov.it. Allo scopo, è necessario essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE) oltre ad essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è eventualmente raggiungibile anche collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie provinciali di supplenza >.

La diretta della Tecnica risponde live

Della compilazione della domanda, di tutti i vari aspetti e delle informazioni utili per non sbagliare in questi ultimi giorni, ci siamo occupati nella diretta della Tecnica risponde live di oggi, venerdì 7 giugno alle ore 14,00. Ospiti gli esperti di normativa scolastica prof. Lucio Ficara e prof. Salvatore Pappalardo. Diretta visibile come sempre sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

28 giugno: Graduatorie terza fascia ATA

Le domande di inserimento, di conferma, di aggiornamento, di depennamento riferite alle graduatorie di terza fascia del personale ATA potranno essere presentate fino al 28 giugno 2024.

Le istanze per le supplenze temporanee per i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, operatore dei servizi agrari, collaboratore scolastico e operatore scolastico possono essere inoltrate unicamente in modalità telematica attraverso l’applicazione POLIS, previo possesso delle credenziali SPID.

La domanda è unica per tutti i profili professionali richiesti e deve essere indirizzata all’istituzione scolastica scelta dall’aspirante per la valutazione dell’istanza.

Le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sostituiscono integralmente quelle vigenti nel triennio scolastico precedente e hanno validità per il triennio scolastico 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027.

2 luglio: Concorsi straordinari docenti di religione

Dopo parecchia attesa, sono stati pubblicati sul sito INPA i bandi per le procedure concorsuali straordinarie una riservata agli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell’infanzia e della primaria e l’altra nella scuola secondaria di primo grado.

I candidati presentano domanda di partecipazione al concorso unicamente in modalità telematica, attraverso il portale unico del reclutamento.

La scadenza è fissata al 2 luglio 2024.