Ata terza fascia 2024: domanda per inserimento, aggiornamento, conferma e depennamento

Con l’emanazione del decreto ministeriale n° 89 del 21 maggio 2024 si è dato il via alle procedure per l’inserimento, la conferma, l’aggiornamento e il depennamento dalle Graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia per l’attribuzione delle supplenze.

Modalità presentazione domanda

Le domande d’inserimento, di conferma, di aggiornamento, di depennamento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto per uno o più profili previsti nel CCNL 2019/2021 devono essere presentate unicamente in modalità telematica, attraverso specifica procedura informatica dal 28 maggio al 28 giugno 2024, attraverso l’applicazione POLIS, previo possesso delle credenziali SPID.

Le domande presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.

I VIDEO TUTORIAL sulla compilazione della domanda

Nuovo inserimento

La domanda per essere inseriti nelle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia per i profili per i quali si hanno i titoli d’accesso, va presentata sia dai candidati che s’inseriscono per la prima volta, sia dai candidati che chiedono di essere inseriti in altri profili per i quali non erano inseriti nel triennio precedente.

Conferma

La domanda per essere confermati nella graduatoria di terza fascia personale ATA con lo stesso punteggio avuto nel triennio precedente, va necessariamente presentata e compilata in ogni sua parte confermando i titoli, i servizi e indicando le 30 scuole nelle quale si vuole essere inseriti per le supplenze.

Aggiornamento

La domanda per aggiornare la graduatoria, va presentata dai candidati già presenti nelle graduatorie di terza fascia del precedente triennio che avendo conseguito altri titoli e/o altri servizi, intendono migliorare la propria posizione in graduatoria con riferimento al profilo professionale richiesto.

Depennamento

Non possono presentare la domanda e, qualora la dovessero presentare, la stessa sarà ritenuta nulla, coloro che, per il medesimo profilo professionale, sono già inseriti a pieno titolo:

Nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato;

Negli elenchi provinciali a esaurimento e/o nelle graduatorie provinciali a esaurimento di collaboratore scolastico;

Nelle correlate graduatorie di istituto di prima o seconda fascia, della stessa provincia.

Il suddetto divieto decade se si presenta contemporanea domanda di depennamento.

La richiesta di depennamento dalle graduatorie di altra provincia consente l’inserimento nella nuova provincia esclusivamente nelle graduatorie di terza fascia di circolo o d’istituto.

Procedura per il depennamento

Ai fini del depennamento l’aspirante deve esplicitamente dichiarare la propria volontà, compilando, l’apposita richiesta di depennamento segnalando, altresì, nella domanda d’inserimento nelle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia, di aver presentato domanda di depennamento dalle graduatorie provinciali permanenti e/o dagli elenchi provinciali a esaurimento e/o dalle graduatorie provinciali a esaurimento di collaboratore scolastico di diversa provincia.

Quando avviene il depennamento

La domanda di depennamento determinerà la cancellazione obbligatoria, dalla pubblicazione delle graduatorie definitive di terza fascia, dalle graduatorie provinciali permanenti o dagli elenchi provinciali a esaurimento o dalle graduatorie provinciali a esaurimento di collaboratore scolastico e da quelle correlate di circolo e d’istituto relative a tutti i profili professionali richiesti e di precedente inclusione nella provincia in cui è stato richiesto il depennamento.

Unica per tutti i profili

La domanda di depennamento, unica per tutti i profili professionali richiesti, deve essere presentata dall’aspirante per tutte le graduatorie provinciali permanenti o elenchi provinciali ad esaurimento o graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore dai quali intende essere depennato.

La guida