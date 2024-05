Graduatorie 24 mesi ATA: come presentare la domanda – VIDEO TUTORIAL 1/6

Con nota del 19 aprile 2024 il MIM ha dato ufficialmente il via ai concorsi per titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie per l’accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA (cd. graduatorie 24 mesi ATA).

I concorsi sono indetti nel corrente anno scolastico e sono finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali permanenti utili per l’a.s. 2024/2025.

Al video, un tutorial passo dopo passo su come presentare la domanda a cura del prof Lucio Ficara.

Pubblicazione dei bandi

I bandi di concorso sono pubblicati sul Portale InPa (www.inpa.gov.it) e sui siti degli Uffici scolastici.

Funzioni POLIS

Le funzioni POLIS per la presentazione delle istanze saranno aperte fino alle ore 14.00 del 30 maggio 2024.

Questa è l’unica modalità ammessa per l’inoltro della domanda.

L’accesso ai servizi del Ministero dell’istruzione e del merito può essere fatto esclusivamente con credenziali digitali SPID/CIE: anche per la presentazione delle istanze, il personale interessato dovrà accedere al servizio Istanze on line mediante il possesso di tali credenziali digitali.

Il servizio Istanze on line richiede il possesso di un’abilitazione indispensabile per accedere al servizio; per ottenere l’abilitazione l’utente deve seguire le indicazioni presenti nella sezione “Istruzioni per l’accesso al servizio”.

Tutte le informazioni necessarie ai fini della registrazione al sistema POLIS sono rinvenibili al seguente indirizzo: https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm

Scelta delle sedi

Per la scelta delle istituzioni scolastiche, in cui si richiede l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia per l’a.s. 2024/2025 (Allegato G), è stata adottata la modalità telematica.

L’istanza sarà resa disponibile dopo che gli Uffici Provinciali avranno completato la valutazione delle domande di inserimento/aggiornamento in graduatoria.

Modalità, tempi e aspetti specifici della procedura on-line per la scelta delle sedi saranno comunicati con successiva nota.

