Graduatorie 24 mesi ATA, certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale non è requisito necessario

Ecco finalmente gli attesi chiarimenti in merito ai concorsi per titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie per l’accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA (cd. 24 mesi ATA).

Con nota del 15 maggio 2024 il Ministero ha fornito precisazioni in ordine al possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

In particolare, il MIM risponde alle richieste di chiarimento sull’esigenza di prevedere il possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale tra i requisiti di partecipazione alla procedura di definizione delle graduatorie permanenti ATA per l’anno scolastico 2024/2025, introdotta dal nuovo ordinamento professionale ATA di cui al CCNL del 18 gennaio 2024.

Al riguardo il Ministero segnala che, a seguito di apposite interlocuzioni intervenute con l’ARAN, tale certificazione non è da ritenersi tra i requisiti che i candidati devono possedere per l’accesso alle graduatorie permanenti limitatamente al suddetto anno scolastico, in quanto l’intera procedura è stata avviata antecedentemente all’entrata in vigore della disciplina ordinamentale prevista dal richiamato CCNL del 18 gennaio 2024.

LA NOTA