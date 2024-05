Graduatorie 24 mesi personale ATA: procedura per trasferirsi da una provincia ad un’altra

Con la nota n° 55934 del 19 aprile 2024 il Ministro dell’istruzione e del merito ha autorizzato gli Uffici Scolastici Regionali a indire i concorsi per soli titoli per i profili professionali del personale ATA entro il 9 maggio 2024.

Tempi

La suddetta nota ha disposto che le funzioni Polis per la presentazione delle domande, per i candidati in possesso dei requisiti previsti per accedere in prima fascia (24 mesi) saranno aperte dalle ore 9.00 del 10 maggio fino alle ore 14.00 del 30 maggio 2024.

Procedura per cambio provincia

L’aspirante incluso nella graduatoria provinciale permanente, per uno o più profili professionali, nel caso in cui intenda cambiare la provincia, deve presentare domanda di depennamento dalle citate graduatorie e/o elenchi e, contestualmente presentare domanda d’inserimento nelle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia della nuova provincia in cui intende trasferirsi.

Iscrizione in più graduatorie

Qualora l’aspirante sia incluso, nella stessa provincia, in più graduatorie provinciali permanenti e/o in più elenchi provinciali a esaurimento e/o nella graduatoria provinciale a esaurimento di collaboratore scolastico, per più profili professionali e intenda cambiare la provincia, deve presentare domanda di depennamento per tutti i profili per i quali risulti inserito nelle citate graduatorie e/o elenchi, stante l’obbligo d’inserimento nelle graduatorie di una sola provincia.

Modalità per il depennamento

Ai fini del depennamento dalla/e graduatoria/e provinciali permanenti e/o in più elenchi provinciali ad esaurimento e/o nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico, l’aspirante dovrà esplicitamente dichiarare la propria volontà, compilando l’apposita richiesta di depennamento unicamente in modalità telematica attraverso l’applicazione POLIS, previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero dell’Istruzione con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS) ”.

Domanda terza fascia

L’aspirante che produce la domanda per essere depennato dalla/e graduatoria/e provinciali permanenti e/o in più elenchi provinciali ad esaurimento e/o nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico, deve segnalare, nella domanda d’inserimento nelle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia, di aver presentato domanda di depennamento dalle graduatorie suddette e comunque da tutte le domande dove risulta inserito.

Decorrenza del depennamento

La domanda di depennamento determinerà la cancellazione obbligatoria, dalla pubblicazione delle graduatorie definitive di terza fascia, dalle graduatorie provinciali permanenti o dagli elenchi provinciali ad esaurimento o dalle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico e da quelle correlate di circolo e d’istituto relative a tutti i profili professionali richiesti e di precedente inclusione nella provincia in cui è stato richiesto il depennamento.

Rientro in prima fascia

Il soggetto che ha chiesto di essere depennato dalla prima fascia di una determinata provincia per accedere in terza fascia in una nuova provincia, può rientrare in prima fascia al primo aggiornamento utile per la graduatoria permanente che di norma avviene annualmente.