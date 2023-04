Graduatorie Ata 24 mesi, alcune precisazioni sulla compilazione della domanda da inoltrare entro il prossimo 18 maggio

Gli aspiranti per contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato dei vari profili ATA, qualora avessero svolto un servizio di almeno 23 mesi e 16 giorni in un dato profilo oppure in profili superiori ad un dato profilo, potrebbero, entro le ore 23:59 del 18 maggio 2023 e tramite istanze online del sito del MIM, inoltrare la domanda per l’inserimento nelle graduatorie permanenti provinciali ATA, anche note con il nome di graduatorie 24 mesi.

Allegato F a cosa serve compilarlo

Nella compilazione della domanda per entrare o aggiornare uno o più profili ATA, della graduatoria provinciale 24 mesi, l’allegato F è una dichiarazione opzionale da compilare oltre i modelli “B1” o “B2” e serve per rinuncia al conferimento di supplenze in determinati profili professionali, in attesa dell’assunzione a tempo indeterminato. Pertanto la decisione di presentazione del suddetto allegato dipende dalla volontà o meno dell’aspirante al ruolo di uno o più profili ATA di accettare supplenze dalle graduatorie permanenti, quindi incarichi fino al 30 giugno 2024 o 31 agosto 2024. In buona sostanza chi compila l’allegato F per un dato profilo, sta rinunciando ad entrare in tale graduatoria per ricevere incarichi annuali e vi permane esclusivamente per avere il ruolo ovvero un contratto a tempo indeterminato.

Allegato H chi lo deve compilare

lL’allegato H è riservato esclusivamente all’attribuzione della priorità nella scelta della sede per chi possiede l’art.21 e l’art.33, comma 6 della legge 104/92, ovvero possiede una situazione di disabilità personale definita appunto dall’art. 21 e dall’art.33, comma 6 della legge n. 104/1992. Si precisa che tali condizioni di invalidità personale devono essere necessariamente dichiarate nuovamente dagli aspiranti che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente (Modello B2 di compilazione della domanda), in quanto trattasi di situazioni che, se non riconfermate con dichiarazione e compilazione del modell H, si intendono non più attuali. Nel modello H c’è anche l’opportunità di chiedere la priorità della scelta della sede per chi assiste un figlio, il coniuge o un genitore e in casi particolari anche un fratello o sorella in stato di gravità. Si tratta, quest’ultima, di una priorità ai sensi dell’art.33. commi 5 e 7, della legge 104/92, per assistere i familiari su indicati che abbiano l’art.3, comma 3 della legge 104/92.

È utile precisare che nel modello H va caricata OBBLIGATORIAMENTE in formato pdf o zip la certificazione relativa alle dichiarazioni di invalidità personale o del familiare da assistere.