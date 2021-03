Graduatorie Ata: come compilare la domanda per collaboratore scolastico [VIDEO]

Graduatorie Ata: come compilare la domanda per collaboratore scolastico

Sono già tantissime le domande presentate per le graduatorie di circolo e istituto per la terza fascia Ata, ma ancora in tanti la devono presentare.

C’è tempo fino al 22 aprile 2021 con scadenza alle 23:59 della medesima giornata.

In questo video viene simulato l’inserimento e la compilazione della domanda per il profilo di collaboratore scolastico. In particolare si vedrà come inserire il titolo di accesso, come inserire la qualifica di un corso socio-assistenziale, un titolo informatico.

Infine prima dell’inoltro si raccomanda di inserire le preferenze di sede, per un massimo di 30 scuole e il campo obbligatorio delle dichiarazioni personali, come per esempio quella di cittadinanza. L’aggiornamento delle graduatorie di terza fascia del personale ATA dovranno essere presentate dal 22 marzo al 22 aprile.

Il Ministero mette a disposizione una pagina del suo sito per la ricerca di questi titoli e dei relativi codici.

