Graduatorie III fascia Ata, apertura dopo le Gps? Ecco le possibili tempistiche

C’è grande attesa per l’aggiornamento della terza fascia relativa al personale Ata. Migliaia di lavoratori attendono questo appuntamento e per questo la Tecnica risponde live ha organizzato una diretta insieme al segretario nazionale della Cisl Scuola Attilio Varengo. Ecco le sue parole:

“La terza fascia è un appuntamento che si verifica generalmente ogni triennio. Quest’anno c’erano alcune istanze circa il possibile rinvio di queste graduatorie, rinvio poi rientrato. In questo momento stiamo aspettando che il Ministro sottoponga al Cspi la propria bozza di decreto e successivamente partiranno le iscrizioni. I tempi? Non essendoci ancora il decreto non possiamo essere particolarmente precisi però possiamo spingerci ad ipotizzare una finestra per la presentazione delle istanze che ricordiamo saranno tutte telematiche”.

“Tenuto conto del fatto che molto probabilmente, a partire dalla prossima settimana, dovrebbero esserci le aperture delle funzioni per le graduatorie dei docenti e immaginando che il Ministero non pensi di sovrapporre l’una scadenza all’altra, tenuto conto dell’impatto inevitabile che ci sarebbe sul sistema informatico, immediatamente al termine delle Gps è possibile che partano immediatamente le terze fasce, quindi come lasso temporale l’inizio del mese di maggio“.