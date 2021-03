Graduatorie ATA, cosa scrivere nella sezione note?

Nella pagina iniziale di presentazione della domanda per l’aggiornamento delle graduatorie di terza fascia del personale ATA c’è anche una sezione “note”.

Si tratta di un campo a testo libero in cui l’aspirante può inserire ciò che ritiene opportuno.

In particolare, l’utente può comunicare le motivazioni di eventuali difformità tra il punteggio convalidato e quello presente a sistema nello scorso triennio.

La sezione può anche essere utilizzata per specificare di avere profili in aggiornamento e aver inserito servizi non precedentemente dichiarati, antecedenti all’ultimo aggiornamento del 2017.

La compilazione di questa sezione è importante, per consentire alla scuola di valutare correttamente la domanda e dunque aggiornare il punteggio precedente.

ISCRIVITI al nostro canale Youtube

METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook