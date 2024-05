Personale ATA terza fascia: domande dal 28 maggio al 28 giugno, l’annuncio di Flc Cgil in attesa del decreto

Nel corso dell’incontro politico sulle GPS che si è tenuto nella tarda mattinata di oggi, 15 maggio, sono state comunicate ai sindacati le date per l’aggiornamento delle Graduatorie di Terza Fascia ATA 2024/2027. Queste sono previste da martedì 28 maggio mentre la chiusura delle istanze per il 28 giugno.

Il relativo decreto sarà inviato dagli uffici alla firma del Ministro. Lo riporta Flc-Cgil.

Graduatorie ATA III fascia, Flc Cgil: “Spostare domande presso ambiti territoriali”

Ecco il commento, in una nota, del sindacato guidato da Gianna Fracassi: “Il MIM faccia presto senza ricorrere a ulteriori rinvii, ma soprattutto metta le scuole nelle condizioni di poter operare serenamente in un periodo già così denso di scadenze. A questo scopo non ci stancheremo mai di rivendicare e di chiedere lo spostamento di queste domande, come già avvenuto per le GPS, presso gli ambiti territoriali e il rinforzo del personale delle segreterie, mettendo così fine allo scandalo delle scuole desertificate nei mesi di luglio e agosto a causa delle migliaia di contratti con scadenza il 30 giugno”.