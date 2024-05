Personale Ata 2024, terza fascia e 24 mesi: cosa c’è da sapere – Rivedi la Diretta

Con le novità introdotte dal CCNL 2019/2021 in merito ai nuovi profili e ai titoli necessari per accedere ai diversi profili, il personale ATA si è trovato in una situazione di forte disagio per i tempi che si sono allungati nell’emanazione delle rispettiva O.M.

Di fatto mentre per gli aspiranti alla graduatoria di prima fascia detta dei 24 mesi, il ministro dell’Istruzione e del Merito Con la nota n° 55934 ha autorizzato gli USR a emanare entro il 9 maggio 2024 il concorso per soli titoli (graduatorie permanenti 24 mesi) al fine di procedere all’ assunzione a tempo indeterminato o determinato per l’anno scolastico 2024/2025, per l’O.M. di terza fascia ancora si è in attesa.

Con la diretta di oggi cercheremo di chiarire non solo i tempi occorrenti per presentare la domanda, ma anche quale procedura è necessaria per trasferirsi da una provincia ad un’altra, quali nuovi titoli sono stati previsti dal CCNL per accedere ai relativi profili e se per gli aspiranti già iscritti è necessario conseguire i nuovi titoli o meno.

La diretta della Tecnica risponde live

Di questo e di tanto altro abbiamo parlato nella diretta di oggi con i nostri esperti Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo. La diretta è stata condotta dal giornalista Daniele Di Frangia alle ore 13,30 ed è visibile sui canali social, Facebook e YouTube della Tecnica della Scuola.

RIVEDI LA DIRETTA