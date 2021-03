Graduatorie ATA, la guida del MI per presentare la domanda

Tra i materiali predisposti dal Ministero dell’Istruzione per la presentazione delle domande di aggiornamento delle graduatorie di terza fascia del personale ATA c’è anche una guida illustrata.

Ricordiamo che le domande per l’aggiornamento delle graduatorie di terza fascia del personale ATA dovranno essere presentate dalle ore 9 del 22 marzo al 22 aprile. Quindi al momento non sembra essere stata accolta la richiesta del CSPI di concedere almeno 45 giorni per l’inoltro delle istanze.

Il decreto ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 11 marzo 2021, n. 480, e trasmesso con nota 9256 del 18 marzo 2021, contiene tutte le indicazioni.

La guida del Ministero

La guida del MI accompagna l’aspirante nella presentazione dell’istanza tramite il portale POLIS, partendo dall’accesso e selezione della domanda, fino al suo inoltro.

