Graduatorie Ata terza fascia, partenza col “botto”: 80 mila domande in un solo giorno

Parte in quarta il rinnovo della terza fascia delle graduatorie d’istituto riservate al personale Ata della scuola per il triennio 2021/23: nelle prime ventiquattr’ore di apertura del bando, riferisce l’agenzia Ansa, sono state più di 80 mila le domande inoltrate con la modalità telematica, sia per l’inserimento per la prima volta sia per l’aggiornamento della propria posizione. È probabile, se il trend di adesione dovesse confermarsi su questi ritmi, che l’attesa soglia di due milioni di domande attese verrà ampiamente superata.

La procedura è regolata dal decreto ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 11 marzo 2021, n. 480, e trasmesso con nota 9256 del 18 marzo 2021, contiene tutte le indicazioni.

Per quali posti si concorre

Diversi sono i profili professionali per i quali si potrà presentare domanda: assistente amministrativo, collaboratore scolastico, cuoco, assistente tecnico, infermiere, addetto alle aziende agrarie, guardarobiere.

Le istanze saranno presentate obbligatoriamente per la prima volta attraverso il sistema Istanze Online, previa registrazione nella piattaforma SPID per la propria identità digitale.

D.M. 50 DEL 3 MARZO 2021

NOTA 9256 DEL 18 MARZO 2021

Come si presenta domanda

In particolare, le domande di inserimento, di conferma, di aggiornamento e di depennamento devono essere prodotte, a pena di esclusione, unicamente in modalità telematica attraverso l’applicazione POLIS, previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero dell’Istruzione con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”.

Al riguardo, si ricorda che le credenziali dell’area riservata del portale Ministeriale potranno essere utilizzate per la presentazione della domanda purchè siano state rilasciate entro il 28 febbraio 2021.

Quali profili

L’aggiornamento riguarda i profili professionali di:

collaboratori scolastici

assistenti amministrativi

assistenti tecnici

guardarobieri

infermieri

cuochi

addetti all’azienda agraria.

Quante scuole si possono indicare

La domanda di inserimento o di conferma/aggiornamento deve essere prodotta per la stessa ed unica provincia.

Nella domanda l’aspirante deve anche ad indicare, ai fini dell’inclusione nelle rispettive graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia, sino a un massimo di 30 istituzioni scolastiche nella medesima provincia che saranno valide per tutti i profili professionali cui l’interessato ha titolo. Nel limitedelle 30 istituzioni scolastiche, dovrà essere inclusa l’istituzione scolastica destinataria dell’istanza.

ISCRIVITI al nostro canale Youtube

METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook