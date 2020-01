Graduatorie di istituto di seconda fascia. Le nostre FAQ

Proponiamo ai nostri lettori una serie di FAQ sul tema delle graduatorie istitituto di seconda fascia

Sono già inserita in seconda fascia di istituto, per le 20 scuole e la graduatoria provinciale devo necessariamente scegliere la medesima provincia?

Sicuramente, la provincia deve essere la stessa. Ma puoi anche chiedere il trasferimento di provincia.

Chi é in seconda fascia?

Il docente in possesso dell’ abilitazione, ma non é inserito in Gae e il docente inserito con riserva in Gae.

Per essere in seconda fascia per infanzia e per primaria cosa serve?

La laurea in Scienze della formazione primaria.

Il diploma magistrale.

Il diploma del liceo Socio-psio-pedagogico

Il diploma sperimentale a indirizzo linguistico.

Tali diplomi devono necessariamente essere stati conseguiti entro il 2000/01.

Solo per la scuola dell’infanzia il diploma magistrale di scuola magistrale.

Per essere in seconda fascia per la scuola secondaria di primo e di secondo grado cosa serve?

Ovviamente essere in possesso delle abilitazioni per l’insegnamento nelle classi di concorso della scuola di primo e secondo grado.

Sono in seconda fascia e ho il titolo di sostegno, come saranno gestite le supplenze su posto di sostegno con le nuove graduatorie?

Sarai collocato sia nelle gradiatorie delle 20 scuole per le supplenze su sostegno sia, nella graduatoria provinciale specifica di sostegno, in una seconda fascia, graduatoria specifica prevista solo a partire dal prossimo anno scolastico.