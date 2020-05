Graduatorie d’istituto, aggiornamento in estate e diventano provinciali

Manca solo l’ufficialità: come già preannunciato dalla Tecnica della Scuola, le graduatorie di istituto si aggiorneranno nel corso dell’estate, verranno informatizzate e trasformate in provinciali. Tra tutte le forze politiche della maggioranza sembra essersi convergenza su un emendamento al Decreto Legge n. 22, tra i quasi 400 presentati, il 2.86 a prima firma della senatrice Bianca Laura Granato (M5S): una proposta che ha altissime possibilità di essere accolta in sede di conversione di legge.

La novità, che andrebbe quindi a sovvertire quanto stabilito nella versione del D.L. 22 approvata dal Governo, è stata confermata anche durante l’intervista rilasciata alla sezione Live della Tecnica della Scuola.

La senatrice ‘grillina’ ha detto che, sempre attraverso un emendamento al Decreto Scuola, che dovrebbe giungere nell’Aula del Senato il 21 maggio (con altissima probabilità però di passare alla Camera con voto di fiducia del Governo), le graduatorie di istituto si aggiorneranno subito nel corso dell’estate e verranno trasformate in provinciali per migliorare la loro efficacia.

Azzolina: subito le graduatorie provinciali per le supplenze

La stessa ministra dell’Istruzione durante l’audizione del 13 maggio alla Camera.

“Stiamo lavorando, insieme ai senatori – ha detto Azzolina – per realizzare subito le graduatorie provinciali per le supplenze, digitalizzando tutto. Sto operando con l’amministrazione ministeriale per porre in essere un grande piano di digitalizzazione delle procedure relative anche alle immissioni in ruolo, come già fatto per la mobilità. È giunto il momento di riflettere seriamente su come semplificare, sburocratizzare e modernizzare il Paese”.



