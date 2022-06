Graduatorie d’Istituto prima fascia docenti inseriti in GAE: risolto il problema dell’avviso errato

Graduatorie d’Istituto prima fascia docenti inseriti in GAE: risolto il problema dell’avviso...

Nella compilazione della domanda per le graduatorie di Istituto di prima fascia dei docenti inseriti in GAE, nel modello B, compariva un avviso con la seguente dicitura:

ATTENZIONE: La provincia selezionata per le Graduatorie d’Istituto di I fascia è diversa da quella scelta per le GPS. In base alle disposizioni dell’OM 112/2022, la scelta di una provincia diversa comporterà la cancellazione dalle GPS.

L’avviso compariva, erroneamente, anche nell’istanza di chi aveva scelto esattamente la stessa provincia sia per prima fascia che per GPS.

Ora il MI ha informato che tale anomalia è stata corretta.