Graduatorie III fascia Ata: ultime indicazioni e risposte ai quesiti [DIRETTA 14/04 ore 16]

Mercoledì 14 alle ore 16 ritorna l’appuntamento con La Tecnica della Scuola Live. I nostri esperti vi comunicheranno le ultime informazioni riguardo alle modalità di compilazione della domanda sia per i nuovi inserimenti, sia per l’aggiornamento sia per la conferma delle graduatorie di terza fascia riguardo ai diversi profili del personale ATA.

La diretta può essere seguita non solo sul nostro sito www.latecnicadellascuola.it ma anche sui nostri canali Facebook e Youtube, dove potete rivolgere le vostre domande e le vostre perplessità sulla compilazione della domanda e sulla valutazione dei titoli e dei servizi ai nostri esperti di normativa scolastica il prof. Salvatore Pappalardo, il prof. Lucio Ficara e l’avv. Dino Caudullo. risponderanno alle vostre domande. Condurrà il giornalista Daniele Di Frangia.

ISCRIVITI al nostro canale Youtube

METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook