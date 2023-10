Graduatorie provinciali per le supplenze, aggiornamento nel 2024 con scelta della provincia

Come abbiamo recentemente specificato nella diretta di mercoledì 18 ottobre, le GPS ( Graduatorie provinciali per le supplenze) si aggiorneranno, con la possibilità di nuovi inserimenti e di scelta di una nuova provincia, tra i mesi di aprile e maggio del 2024. Sono in molti ad auspicare un aggiornamento di durata biennale e non triennale, valida dunque solo per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026.

DPCM 60 CFU non solo dà abilitazione ma…

Bisogna sapere che molto probabilmente la nuova Ordinanza Ministeriale che regolerà il prossimo aggiornamento GPS, sarà inevitabilmente influenzata dalle nuove norme della fase transitoria che prevedono i prossimi concorsi con i fondi del PNRR e i percorsi abilitanti che dovrebbero concludersi entro il 28 febbraio 2024 e per altri corsi di 60 CFU entro il 31 maggio 2024. In tal caso è molto concreta l’ipotesi che l’acquisizione di una abilitazione per una data classe di concorso, consentirà l’entrata in seconda fascia GPS per tutte le altre classi di concorso per cui si ha titolo di accesso. Quindi abilitarsi almento in una disciplina è molto importante per potere entrare in seconda fascia in altre discipline dello stesso grado di istruzione ma anche di altri gradi o ordini di istruzione.

Inoltre è utile sapere che se si dovesse prendere un’abilitazione in una classe di concorso, questa abilitazione, oltre a dare l’accesso alla prima fascia, per quella classe di concorso, verrebbe valutata anche nella seconda fascia come titolo culturale aggiuntivo. I titoli di lingua straniera vanno considerati secondo l’orientamento delle vecchie tabelle. In linea di massima i titoli da considerare sono quelli pregressi. Fondamentali sono i titoli di servizio perché garantiscono il punteggio specifico nella classe di concorso che avete insegnato e aspecifico, in particolar modo quello sul sostegno vale come specifico in tutte le classi di concorso del grado in cui si è svolto il servizio. Per cui una persona che ha per esempio il servizio ADSS, non solo farà punteggio sull’ADSS per intero ma si va a caricare su tutte le classi di concorso del secondo grado per cui sta in Gps, e questo è molto vantaggioso. Per cui serve poi attenzione, capacità di compilazione della domanda per non disperdere il patrimonio di punti che si potrebbe avere, inserendolo correttamente nel modello di domanda.

Inserimento con riserva per TFA VIII Ciclo

Come già avvenuto con l’OM 112/2022, sarà molto probabile che anche l’OM di aggiornamento GPS 2024 prevede l’inserimento con riserva per coloro che non saranno in possesso del titolo entro la data di scadenza per la presentazione della domanda, ma lo saranno entro il 30 giugno. Come per esempio potrebbe accadere per i prossimi specializzati su sostegno TFA VIII ciclo o i prossimi laureati in Scienze della formazione primaria. Una volta conseguito il titolo, questo dovrà essere comunicato nella finestra temporale indicata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con valore di scioglimento della riserva.

Graduatorie di Istituto e scelta delle 150 preferenze

Con l’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze, che dovrebbe avvenire nel maggio 2024, ci sarà l’opportunità nella medesima istanza, di individuare le 20 scuole per essere inseriti, per ogni classe di concorso, nelle graduatorie di Istituto.

Cosa diversa sarà fatta per la scelta delle 150 preferenze per individuare l’ordine di preferenza per tipologia di contratto, per disciplina, per scelta territoriale sintetica o puntuale, fino ad un massimo di 150 indicazioni. Questa nuova domanda, sempre da presentare mediante piattaforma digitale del Ministero, sarà fatta nel mese di luglio 2024.