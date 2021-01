Graduatorie terza fascia Ata, ecco le novità sulla bozza di rinnovo triennale

Dalla riunione in videoconferenza del 14 gennaio 2021, tra i sindacati e Ministero dell’Istruzione, in merito alla riapertura delle graduatorie di terza fascia per il personale precario degli ATA triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, arrivano alcune novità.

Domanda telematica e tempi presunti

La novità principale consiste nella possibilità di presentare la domanda unicamente in modalità telematica, attraverso l’applicazione POLIS delle Istanze Online del Ministero dell’Istruzione.

Non è stata ancora fissata una data precisa di avvio delle procedure, anche se il Ministero propone tempi brevi per la presentazione delle domande, ovvero dal 1° febbraio al 1° marzo, ma i sindacati ritengono necessario evitare questa procedura in periodi concomitanti con altre importanti procedure come l’avvio della prossima campagna vaccinale per le scuole, le operazioni di mobilità, l’emanazione del bando ATA dei 24 mesi. Presumibile che, vista la necessità di altri incontri con i sindacati, la data di presentazione delle domande possa slittare dal 1°giugno al 1° luglio 2021.

Punteggi titoli sembrano invariati

Oltre la bozza del bando del rinnovo delle graduatorie terza fascia ATA, ai sindacati è stata data anche la tabella della valutazione titoli allegata al bando. Dalla lettura dell’allegato A, dove si trovano le tabelle A/1 (Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente amministrativo); A/2 (Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente tecnico, di cuoco, di infermiere); A/3 (Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di guardarobiere); A/4 ( Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di addetto alle aziende agrarie); A/5 (Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze

di collaboratore scolastico), si evince che non sono stati apportate modifiche ai punteggi rispetto al passato triennio 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.