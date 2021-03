Graduatorie terza fascia ATA, info sulla presentazione della domanda [VIDEO TUTORIAL]

Le domande per l’aggiornamento delle graduatorie di terza fascia del personale ATA dovranno essere presentate dal 22 marzo al 22 aprile.

Il decreto ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 11 marzo 2021, e trasmesso con nota 9256 del 18 marzo 2021, contiene tutte le indicazioni.

Nel video tutorial spieghiamo come presentare la domanda, con quali tempistiche, per quali profili ci si può candidare, chi può presentare le varie domande (conferma, aggiornamento, depennamento) e quante istituzioni scolastiche si possono indicare e in quali province.

ISCRIVITI al nostro canale Youtube

METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook

ISCRIVITI al nostro canale Youtube

METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook