Graduatorie terza fascia personale ATA: aree, profili e titoli di accesso

Con la firma dell’ipotesi contrattuale comparto istruzione e ricerca del 14 luglio 2023 sono stati modificati i requisiti per accedere alle graduatorie di terza fascia dei diversi profili del personale ATA.

Graduatoria terza fascia ATA

La graduatoria terza fascia personale ATA è aggiornata ogni triennio; considerato che l’ultimo aggiornamento è stato fatto nella primavera del 2021 valida per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, nella primavera del 2024 dovrebbe essere emanata l’O.M. al fine di promuovere l’aggiornamento del punteggio per i candidati già inseriti e l’inserimento per i nuovi aspiranti ai diversi profili.

Classificazione del personale

Secondo quanto espresso nell’ipotesi contrattuale del 2019/2021, (ancora in attesa di essere firmato come testo definitivo) all’art. 50, il sistema di classificazione del personale ATA è articolato nelle seguenti 4 aree: Area dei collaboratori, Area degli operatori, Area degli assistenti, Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione.

Area dei collaboratori

Comprende il profilo di collaboratore scolastico, per accedere al quale è richiesto il Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o il “Certificato di competenze” relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV – da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo d’istruzione.

Area degli operatori

Appartengono a quest’area i profili di operatore scolastico e di operatore dei servizi agrari.

• Per accedere al profilo di operatore scolastico è richiesto il possesso di un attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali e una certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

• Per accedere al profilo di operatore dei servizi agrari è richiesto il possesso oltre che della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale uno dei seguenti attestati: operatore agrituristico, operatore agro industriale, operatore agro-ambientale, operatore agro-alimentare.

Area degli assistenti

Appartengono a quest’area i profili di Assistente amministrativo, Assistente tecnico, Cuoco, Guardarobiere e Infermiere.

• Per accedere al profilo di Assistente amministrativo è richiesto il possesso del Diploma di scuola secondaria di secondo grado e la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale;

• Per accedere al profilo di Assistente tecnico è richiesto il possesso del

Diploma di scuola secondaria di secondo grado corrispondente allo specifico settore professionale e la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale

• Per accedere al profilo di Cuoco è richiesto il possesso del Diploma di scuola secondaria di secondo grado con qualifica di tecnico dei servizi di ristorazione, settore cucina e la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale

• Per accedere al profilo di Guardarobiere è richiesto il possesso del Diploma di qualifica professionale di operatore di moda o diploma di scuola secondaria di secondo grado “Sistema moda” e la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale

• Per accedere al profilo di Infermiere è richiesto il possesso della Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione d’infermiere e la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione

Appartengono a quest’area i lavoratori che svolgono attività lavorativa che può anche avere rilevanza esterna, con autonomia operativa nella definizione e nella predisposizione degli atti e nello svolgimento dei servizi amministrativi e tecnici, con possibili funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti sulla base delle eventuali risorse assegnate.

• Per il personale destinato ai servizi amministrativi, è richiesto il possesso della Laurea (triennale o magistrale) in giurisprudenza, in scienze politiche sociali e amministrative, in economia o titoli equipollenti e Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

• Per il personale destinato ai servizi tecnici, è richiesto il possesso della Laurea (triennale o magistrale) relativa allo specifico settore di competenza e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.