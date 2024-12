Grave episodio di bullismo, 14enne picchiato e ferito gravemente. Minacciato anche il padre

Ancora un altro caso di violenza e bullismo, questa volta a Bologna: un ragazzo di 14 anni è stato brutalmente aggredito da un gruppo di adolescenti nella periferia cittadina. L’attacco, avvenuto mercoledì 4 dicembre, è stato motivato, secondo i primi accertamenti, da un litigio per futili motivi con un giovane più grande.

Come riportato da RaiNews, il 14enne, atteso fuori dalla scuola, è stato circondato e colpito violentemente con pugni e testate. L’aggressione ha coinvolto più ragazzi, tutti minorenni. Durante l’attacco, il giovane ha riportato ferite da un oggetto appuntito non ancora identificato, con tagli in più punti del corpo, inclusa la gola, e la frattura di una costola.

Dopo l’accaduto, il ragazzo è stato portato dai genitori in ospedale, dove è stato medicato. Successivamente, i genitori hanno sporto denuncia presso le autorità competenti. Ma la situazione si è ulteriormente aggravata quando il padre del ragazzo, accompagnandolo a scuola nei giorni successivi, è stato minacciato da uno dei membri del gruppo aggressore. Gli è stato intimato di non cercare i responsabili, con la promessa di “ulteriori problemi” in caso contrario.