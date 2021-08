Green pass a scuola: ok dell’Associazione nazionale dirigenti scolastici

Sul tema dell’obbligo di green per tutto il personale della scuola, l’ANDIS (Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici) interviene sottolineando che “si tratta di una misura dura e intransigente ma assolutamente necessaria, che va assunta come atto di responsabilità professionale e sociale di grande valore pedagogico”.

Per garantire la ripartenza della scuola in presenza e in sicurezza vanno però avviate secondo l’Andis anche altre iniziative:

campagna di informazione scientifica per velocizzare la vaccinazione degli studenti over 12;

screening regolari e sistematici per gli studenti non vaccinati;

indicazioni operative chiare per i dirigenti scolastici;

misure efficaci per affrontare le situazioni delle classi numerose e degli spazi ridotti (organico COVID – edilizia leggera – locali alternativi – trasporti dedicati – impianti di sanificazione dell’aria, ecc.;

riorganizzazione del tracciamento da parte delle strutture sanitarie.

“Auspichiamo – conclude il presidente nazionale Paolino Marotta – che l’intera società civile voglia sostenere apertamente questa norma e che le organizzazioni sindacali più rappresentative del personale della scuola decidano di proporre soluzioni contrattuali che, pur tutelando i lavoratori, non generino una conflittualità permanente”.