Green pass obbligatorio: decreto legge in Gazzetta Ufficiale con il numero 111

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 6 agosto il decreto legge approvato dal Consiglio del Ministri il giorno 5 in materia di green pass.

L’articolo 1 è interamente dedicato alle misure da adottare nelle scuole e nelle università.



Rispetto al testo già noto e da noi illustrato in più di un articolo non ci sono particolari novità.

Vengono però evidenziati i costi di alcune misure e i relativi impegni di spesa.

Per lo screening da condurre su tutta la popolazione scolastica da parte del Commissario straordinario viene stanziata la somma di 100 milioni di euro.

Il comma 10 dell’articolo 1 stanzia una somma importante (358 milioni) per consentire il tempestivo pagamento degli stipendi dei supplenti chiamati a sostituire il personale assente ingiustificato.

Un’altra disposizione prevede al contrario che il Ministero dovrà svolgere un accurato monitoraggio sulle assenze ingiustificate anche allo scopo di quantificare i “risparmi” derivanti dai mancati pagamenti degli stipendi del personale assente.



E’ bene ricordare che il decreto entra in vigore nella giornata odierna del 7 agosto ma dovrà essere convertito in legge entro il prossimo 6 ottobre (la Costituzione, come è noto, prevede i decreti legge debbano essere confermati da una legge in non più di 60 giorni).

E’ facile prevedere che nel passaggio parlamentare il provvedimento subirà modifiche più o meno importanti. In ogni caso, a settembre, le norme in vigore saranno esattamente quelle contenuto nel testo pubblicato ora nella Gazzetta Ufficiale.

