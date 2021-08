Green pass per entrare a scuola? Il direttore Giuliani: non si può chiedere ad un alunno di 12 anni!

Green pass per entrare a scuola? Il direttore Giuliani: non si può...

Il direttore della Tecnica della Scuola, Alessandro Giuliani, è intervenuto a Radio Cusano Campus per parlare di green pass e obbligo vaccinale per gli studenti. A tal riguardo, la testata si è anche occupata di un sondaggio, al quale hanno partecipato più di 11mila utenti provenienti dal mondo scuola, che hanno espresso la propria opinione sull’obbligatorietà o meno del green pass a scuola.

Giuliani durante l’intervista ha dichiarato: “Introdurre il Green pass nella scuola equivale all’obbligo vaccinale poiché non si può chiedere a uno studente o a un docente di fare il tampone 3 volte a settimana”.

E aggiunge: “Per il personale ormai vaccinato al 90% il problema è limitato, per gli alunni si pone un interrogativo relativo agli eventuali effetti collaterali a lunga scadenza sui giovanissimi: fare il vaccino a un dodicenne cosa può comportare? Probabilmente neanche la scienza è in grado di rispondere, quindi, forse sarebbe il caso di introdurre l’eventuale obbligo solo nella scuola superiore prevedendo l’esclusione di tutti coloro che vengono segnalati dai medici per eventuali possibili incompatibilità legate allo stato di salute”.

“Penso che questo sia anche un compromesso per evitare problemi a livello politico – conclude il direttore – poiché la Lega ha preso una posizione nettamente contraria ormai da oltre un mese sulla vaccinazione obbligatoria”.

INTERVISTA PARTE 1

INTERVISTA PARTE 2