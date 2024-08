Grembiule verde per combattere differenza di genere, Fratelli d’Italia: “Forzatura ideologica”

La recente decisione dell’Istituto Comprensivo di Salice Salentino-Guagnano, di cui avevamo già parlato, di introdurre un grembiule verde unico per tutti gli alunni ha scatenato un acceso dibattito. La misura, proposta dalla Commissione Pari Opportunità, Politiche di Genere e Diritti Civili del Comune di Guagnano, prevede la sostituzione graduale dei tradizionali grembiuli blu per i maschi e rosa per le femmine con un unico colore, il verde, simbolo di uguaglianza e rispetto reciproco.

Tuttavia, l’iniziativa ha suscitato critiche da parte dell’onorevole Saverio Congedo, deputato di Fratelli d’Italia, che ha definito la scelta del grembiule verde come una “forzatura ideologica” volta a negare le differenze naturali tra uomo e donna. Congedo ha espresso preoccupazione per il fatto che questa iniziativa possa rappresentare un passo verso l’annullamento delle differenze di genere nell’educazione scolastica. “Adottare un grembiule unico per negare le differenze di genere non sembra né giusto né opportuno”, ha affermato il deputato. Secondo lui, è fondamentale insegnare ai bambini l’esistenza di queste differenze, anziché nasconderle in nome di una presunta uguaglianza.

Tuttavia, Congedo sostiene che l’educazione al rispetto e la prevenzione della violenza di genere debbano partire dal riconoscimento delle differenze di genere, non dalla loro cancellazione. “È necessario vigilare affinché nelle scuole non si diffonda un approccio ideologico che miri all’annullamento delle differenze di genere”, ha dichiarato, sottolineando che l’inclusione e il contrasto alla violenza di genere devono basarsi sulla conoscenza e sull’accoglienza delle diversità.