Ho una laurea triennale: posso insegnare o ottenere una supplenza?

Il percorso per diventare docente di ruolo nella scuola italiana prevede paletti molto rigidi. Per la scuola dell’infanzia e primaria è richiesta la laurea magistrale abilitante in scienze della formazione primaria o il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002. Per la scuola secondaria di primo e secondo grado, l’accesso al ruolo passa esclusivamente attraverso il superamento di un concorso pubblico regionale al quale si può partecipare avendo i titoli specifici.

Requisiti per partecipare a un concorso ordinario

In base al D.Lgs. 59 del 2017 e alle successive riforme del sistema di reclutamento, i requisiti fondamentali per accedere ai concorsi ordinari per i posti di docente nella scuola secondaria sono:

Il possesso di una l aurea magistrale, specialistica o a ciclo unico;

L’abilitazione all’insegnamento conseguibile attraverso i percorsi di formazione iniziale previsti dalla normativa vigente.

Laurea triennale

La sola laurea triennale non costituisce un titolo valido per partecipare ai concorsi pubblici per il reclutamento del personale docente di ruolo, nella misura in cui non è associata ad alcuna classe di concorso ministeriale ordinaria, per cui non permette nemmeno l’inserimento nelle GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) su posto comune.

Tuttavia, i laureati triennali possono comunque accedere al mondo della scuola e svolgere supplenze temporanee grazie alla procedura straordinaria degli Interpelli.

Il sistema degli Interpelli: come funziona

Il sistema degli Interpelli è una modalità di reclutamento a cui le scuole ricorrono nei casi di straordinaria necessità ed emergenza; nello specifico quando le Graduatorie Provinciali (GPS) e le graduatorie d’istituto della scuola di riferimento, comprese quelle delle scuole vicine, risultano completamente esaurite.

I dirigenti scolastici pubblicano sul sito istituzionale della scuola degli appositi avvisi pubblici (gli Interpelli, appunto), inviandone copia all’USR di competenza che lo pubblica nel proprio sito istituzionale, al fine di reclutare tempestivamente dei docenti e coprire le cattedre rimaste vacanti.

Chi può rispondere agli interpelli?

A questi avvisi possono rispondere anche i laureati triennali. Sebbene la priorità nella selezione venga data sempre ai candidati abilitati, specializzati o in possesso di una laurea magistrale idonea, le candidature dei laureati triennali vengono prese in considerazione in subordine per evitare che le classi rimangano senza insegnante.

Il contratto stipulato in questo caso ha natura di supplenza breve o temporanea, che può estendersi al massimo fino al termine delle attività didattiche (di norma l’8 giugno) o fino al rientro del docente titolare.

Le materie con maggiore richiesta

In base alle esperienze e ai dati degli ultimi anni scolastici, le discipline in cui è storicamente più facile essere chiamati tramite interpello, sono quelle caratterizzate da una forte carenza di organico (soprattutto nelle regioni del Nord Italia):

Matematica e Fisica;

Discipline scientifiche e tecniche ;

; Posti di sostegno.

Per quanto riguarda i posti di sostegno, al fine di garantire il diritto allo studio degli alunni con disabilità, la normativa consente il conferimento della supplenza anche ad aspiranti docenti privi della specializzazione, a patto che tutte le graduatorie territoriali di riferimento siano risultate.