Un docente che ha un incarico di supplenza breve e saltuario dalle graduatorie di Istituto ci chiede: “Se mi arrivasse una supplenza da GPS, potrei lasciare l’incarico di supplenza anche se non è scaduto il contratto di supplenza breve e saltuaria?“. Inoltre ci chiede anche: “In caso di altra supplenza breve e saltuaria da GI, migliorativa rispetto quella che sto svolgendo, potrei accettarla?“.

Lasciare una supplenza da GI per una da GPS

In ogni caso un docente supplente che dovesse accettare una supplenza breve e saltuaria, potrà lasciare tale supplenza per un’altra supplenza ottenuta da GPS o ottenuta da GI, purché in quest’ultimo caso abbia una scadenza al 30 giugno o al 31 agosto.

La norma che tutela la facoltà di lasciare una supplenza da GI breve e saltuaria per una da GPS è riferibile all’art.15, comma 3. dell’OM n. 27 del 16 febbraio 2026, che nel dettaglio dispone: “Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 6, lettere a) e b). Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 (ovvero la sazione scaturita da rinuncia alla supplenza da GPS) non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l’incarico precedentemente conferito”.

Bisogna quindi specificare che il docente già con nomina da graduatoria di istituto su una supplenza che vorrebbe portare a termine fino alla scadenza, non è obbligato ad accettare l’eventuale nomina da GPS arrivata successivamente. In buona sostanza il docente che si trova impegnato in una supplenza da graduatoria di Istituto, se decidesse di continuare tale supplenza, rifiutando quindi la nomina da GPS, non riceverebbe nessuna sanzione di esclusione dalle graduatorie provinciali.

Lasciare supplenza breve per altra supplenza breve non è possibile

L’accettazione di una supplenza breve, potrebbe essere nociva se, qualche giorno dopo, arivasse un’altra supplenza più lunga ma sempre breve e saltuaria. È importante sapere che un docente non può lasciare una supplenza breve e saltuaria per un’altra supplenza breve e saltuaria che ha una scadenza più lunga rispetto la prima.

In buona sostanza il docente che ha una supplenza breve che scade il 4 dicembre 2026, non la può lasciare pee un’altra supplenza che avrebbe una durata dall’1 dicembre 2026 al giorno 8 giugno 2027. Se abbandonasse il servizio per prendere la supplenza più lunga, sarebbe sanzionato ai sensi del comma 1 dell’art.15 dell’OM 27 del 16 febbraio 2026. La sanzione sarebbe l’esclusione per l’intero biennio 2026-2028 da tutte le graduatorie e per tutti gli insegnamenti.