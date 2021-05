I laureati in scienze delle religioni potranno insegnare italiano e storia: per Granato e Angrisani sono i raccomandati della curia

I laureati in scienze delle religioni potranno insegnare italiano e storia: per...

Nella giornata del 14 maggio c’è stata una durissima presa di posizione delle senatrici Bianca Laura Granato e Luisa Angrisani di L’Alternativa C’è contro la decisione della commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama di approvare un emendamento – poi nel decreto approvato in aula – per il quale il possesso del titolo di laurea magistrale in scienza delle religioni viene considerata equivalente alla laurea magistrale in scienze storiche, scienze filosofiche e in antropologia culturale ed etnologia: una facoltà che in futuro potrà permettere ai laureati in scienze delle religioni di potere insegnare italiano, storia e geografia nella scuola media, storia e filosofia nei licei e anche italiano e storia negli istituti tecnici.

L’indignazione

Le senatrici Granato e Angrisani si dicono “indignate” per quanto approvato, perché sostengono che con questo emendamento è stata creata “un’equipollenza per usare la scuola come ufficio di collocamento dei raccomandati della curia”.

E ancora: sostengono che “questo è l’ennesimo intervento a gamba tesa del Partito Democratico”.

Non c’entrava nulla…

Secondo le senatrici “l’approvazione della commissione Affari costituzionali” non può passare nel silenzio.

“Rendiamoci conto della gravità di quello che si è fatto: altri emendamenti sulla scuola sono stati dichiarati inammissibili, ma questo che non c’entrava nulla è stato dichiarato ammissibile”.

“Questo fa capire che i tentacoli della CEI arrivano praticamente ovunque“, concludono le due esponenti di L’Alternativa C’è.