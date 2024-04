I passaggi di ruolo provinciali sono allocati prima dei trasferimenti interprovinciali su stessa disciplina.

Una nostra lettrice ci chiede se il suo passaggio di ruolo provinciale viene disposto prima o dopo i trasferimenti su medesima disciplina ma da provincia diversa da quella di titolarità. In buona sostanza la docente ci chiede se l’algoritmo della mobilità da priorità al passaggio di ruolo di un docente titolare per la classe di concorso A028 alla scuola secondaria di I grado della provincia X e che chiede una cattedra di A027 della scuola secondaria di II grado della stessa provincia X, rispetto alla mobilità territoriale di un titolare A027 in provincia Y che chiede A027 in provincia X. Il sistema della mobilità cerca di soddisfare, in caso di disponibilità della preferenza espressa, prima il passaggio di ruolo e solo dopo il trasferimento interprovinciale.

Mobilità terza fase

Le operazioni di mobilità relative alla terza fase vengono realizzate nel rispetto delle aliquote di cui all’art. 8 del CCNI mobilità 2022-2025; qualora il calcolo delle predette aliquote dia luogo ad un numero non intero, questo si approssima all’unità superiore a favore della mobilità territoriale interprovinciale. Quindi nel caso in specie, se nella provincia X dopo la seconda fase di mobilità, restano vacanti e disponibili 15 posti, allora 8 posti andranno alle immissioni in ruolo, 4 posti ai trasferimenti interprovinciale e 3 posti alla mobilità professionale.

Le operazioni della terza fase sono effettuate secondo un ordine ben definito dal contratto, in particolare alla lettera g) e h) sono rispettivamente individuati i passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia che non usufruiscono di alcuna precedenza; e poi i passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia che non usufruiscono di alcuna precedenza. Quindi se il sistema arriva a queste operazioni controllerà in primis se 3 dei 7 posti a disposizione sono stati richiesti da qualche passaggio di cattedra, altrimenti, se non trova soddisfazione, passerà a controllare se 3 dei 7 posti sono stati richiesti dai passaggi di ruolo provinciali.

I posti residuati, che al massimo possono essere 7, se non si è trovata soddisfazione nelle preferenze dei passaggi di cattedra e di ruolo, passeranno ai docenti che hanno chiesto trasferimento interprovinciale con delle precedenze, si dovrà arrivare alla lettera r) per avere il primo trasferimento interprovinciale per i docenti senza nessuna precedenza.