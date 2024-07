Idonei 2020: vogliamo capire cosa accadrà con le immissioni in ruolo

Il movimento Idonei 2020 per il ruolo, gli invisibili, a seguito dei dati resi noti ieri in relazione alle imminenti procedure di immissione in ruolo, attraverso i loro portavoce chiedono che si chiarisca la consistenza del loro scorrimento, così come annunciato dal Ministro il 3 luglio scorso alla Camera dei Deputati e come nuovamente confermato sulla pagina dedicata del sito del Ministrero.



Immissioni personale della Scuola 2024/25.

Abbiamo camminato lungo la strada del dialogo, della fiducia e della disponibilità a trovare soluzioni per gli Idonei 2020 per il RUOLO, gli invisibiliIn attesa di conoscere i VERI dati (quelli di ogni Regione) e le modalità di attribuzione per le varie procedure, manteniamo aperta la porta della fiducia, riferendoci a ciò che è stato solennemente annunciato dal Ministro il 3 luglio presso la Camera dei Deputati.

Per noi la parola è un contratto.Vogliamo avere fiducia in quella parola, attendiamo di vederla tradotta in atti.

A tutti gli Idonei 2020 per il RUOLO, gli invisibili chiediamo di non trarre conclusioni affrettate o generiche.

Attendiamo, approfondiamo e valutiamo.



Movimento Idonei 2020