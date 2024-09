Idonei concorso 2020, Valditara alla Camera: “Abbiamo previsto assunzioni in parallelo ai concorsi Pnrr”

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha partecipato al question time alla Camera di martedì 18 settembre. In particolare Valditara ha risposto a una interrogazione sulle iniziative per l’assunzione dei docenti idonei al concorso ordinario 2020, anche nell’ottica del raggiungimento dell’obiettivo delle immissioni in ruolo previsto dal Pnrr.

Ecco la sua risposta

“Se oggi gli idonei del concorso 2020 possono aspirare ad ottenere l’assunzione in ruolo il merito è del nostro Governo. Erano stati dimenticati e nessuno si era fatto carico della loro sorte. Per loro non rimaneva che svolgere nuovi concorsi. Noi abbiamo previsto che le graduatorie divenissero ad esaurimento e permettere loro che venissero assunti in parallelo con le assunzioni da concorsi Pnrr”.

“Ho preso l’impegno di iniziare lo scorrimento di queste graduatorie a luglio. Quest’anno abbiamo assunto circa 6mila tra vincitori e idonei. Ci sono tuttavia dei vincoli Pnrr, che siamo riusciti a rimodulare per dividere l’assunzione in tre tranche fino a dicembre 2026”.

“Abbiamo chiesto un nuovo confronto con la Commissione Europea per tenere conto di situazioni specifiche del caso italiano che inizialmente non sono state tenute in debito conto. Questo Governo è stato di parola per dare una prospettiva concreta a questi docenti, conciliando le esigenze del reclutamento con quelle delle diverse categorie di precari”.