Il Governo sostiene le scuole paritarie perché garantiscono libertà di scelta educativa: il ministro Tajani lo riconosce ai maestri cattolici

Martedì 3 gennaio si è aperto a Roma il XXII Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana Maestri Cattolici, dal titolo “AIMC in cammino…Ascolto, Condivisione, Innovazione”. Il congresso, che si protrarrà sino al 5 gennaio, chiama a raccolta i responsabili associativi Aimc di tutta Italia per discutere e concordare le linee di azione dell’anno appena avviato.

Il congresso

I maestri cattolici, spiegano i promotori del Congresso, devono prestare “ascolto soprattutto delle esigenze di chi nella società odierna sembra non avere voce, promuovendo condivisione con tutti i soggetti della Comunità educante e spingendo verso una innovazione che non sia mero cambiamento ma ricerca del miglioramento possibile per il bene dei nostri fanciulli”.

Tajani ai maestri: avete un grande mandato

Ad aprire il Congresso è stato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani (Fi), che ha speso parole di apprezzamento per gli istituti paritari e confermando l’impegno preso dai partiti di Governo in campagna elettorale nel sostenere gli istituti non statali (a partire proprio da Forza Italia) e che ha già prodotto uno stanziamento record nei primi mesi della legislatura.

“La scuola non statale – ha detto Tajani – offre un servizio pubblico e ciascun cittadino è libero di scegliere il percorso formativo migliore per i propri figli. Il governo sostiene convintamente questa libertà di scelta, aiutando anche le famiglie meno abbienti”.

Rivolgendosi ai delegati dell’Aimc, Tajani ha tenuto a specificare che “prima di essere insegnanti, siete formatori ed educatori e l’educatore non è una figura che obbliga a fare qualcosa ma trasmette innanzitutto valori. E tale approccio è significativo ed efficace soprattutto quando ci si rivolge ai più piccoli: avete un grande mandato che, ovviamente, va onorato lavorando in sintonia con le famiglie”.

La precisazione sul “principio costituzionale della parità”

Tajani ha evidenziato, riporta l’agenzia Ansa, che è necessario dare maggiore dignità culturale alla scuola di base e mettere i suoi insegnanti in una più positiva condizione di lavoro quanto ad autonomia ed organizzazione della struttura scolastica ed a formazione professionale che, ha ribadito, “ritengo sia strategica per una scuola moderna e sempre più al passo con i tempi”.

Parlando ancora degli istituti paritari, il ministro degli Esteri ha ricordato che dobbiamo avere “una scuola che abbia sempre al centro la persona e che si fondi sul principio costituzionale della parità, così da offrire ai bambini e alle bambine uguaglianza di opportunità educative nel rispetto del pluralismo delle istituzioni”.

Scuole italiane all’estero, tante sono paritarie

Affrontando, infine, il tema della lingua italiana, Tajani ha detto che è un “patrimonio da diffondere in tutto il mondo”, confermando l’impegno del governo per il coinvolgimento degli immigrati e degli stranieri nella rete mondiale dell’istruzione italiana che conta su 7 scuole statali all’estero, 41 scuole paritarie, 1 non paritaria, 88 sezioni di lingua italiana nelle scuole europee, straniere o internazionali, 130 fra lettorati presso università straniere ed iniziative di insegnamento della lingua presso scuole locali; 674 unità di personale della scuola inviate all’estero, di cui beneficiano circa 300 mila studenti.

