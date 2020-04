Il messaggio di Mattarella agli italiani: “Sarà una Pasqua diversa dalle altre, il mio pensiero va alle vittime dell’epidemia”

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, fa gli auguri agli italiani di Buona Pasqua e ricorda le vittime del coronavirus:

“In questi giorni intravediamo la concreta possibilità di superare questa emergenza. I sacrifici che stiamo facendo da oltre un mese stanno producendo i risultati sperati e non possiamo fermarci proprio adesso”.

Rimane oggi “indispensabile mantenere con rigore il rispetto delle misure di comportamento: stiamo per vincere la lotta contro il virus o, quanto meno, quella per ridurne al massimo la pericolosità. In attesa di farmaci specifici e di un vaccino che lo sconfigga del tutto”.

“Coltiviamo speranza e fiducia”, conclude il Presidente. “Nella condivisione che tutti avvertiamo in questo periodo per la nostra sorte comune desidero esprimere a tutti voi la mia più grande vicinanza”.