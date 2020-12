Il Ministero avvia un ciclo di incontri dedicato al mondo dell’Istruzione [DIRETTA 18 DICEMBRE ORE 15.30]

Domani, venerdì 18, dalle 15.30 alle 18,30, e sabato 19 dicembre, dalle 9.30 alle 12.30 al via ‘Ripensare l’educazione nel XXI secolo: incontri per riflettere, proporre, agire’, un ciclo di appuntamenti dedicati al presente e al futuro del mondo dell’Istruzione.

I primi due incontri saranno dedicati al tema “Pedagogia, didattica, educazione: fotografia di un Paese“. Si partirà dall’analisi del presente, dallo stato attuale della ricerca educativa, dalla scuola com’è oggi, con le sue criticità e i suoi punti di forza, guardando anche alle prospettive future.

L’evento sarà aperto da un messaggio del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e da un saluto della Senatrice a vita Liliana Segre.

Il successivo appuntamento, dal titolo “Cura educativa“, si terrà nel mese di gennaio e sarà dedicato ai temi dell’inclusione scolastica, dell’accoglienza, della resilienza, della socialità.

Infine, a febbraio, l’evento “L’Educazione: in cammino verso il Futuro“, in cui saranno presentate proposte per la scuola di domani.

L’intero ciclo di incontri sarà occasione per rimettere al centro dell’attenzione la riflessione educativa, con l’obiettivo di pensare concretamente all’edificazione culturale di una scuola futura.

Per i docenti gli incontri saranno riconosciuti come attività di formazione in servizio e potranno essere seguiti tutti in diretta streaming sul sito del Ministero dell’Istruzione nonché sulle nostre pagine Facebook e YouTube.

