Il Papa prega per la scuola

Anche in questo periodo di grandi difficoltà per il mondo della scuola Papa Francesco mostra la sua vicinanza, la sua partecipazione e il suo sostegno agli insegnanti e agli studenti. Oggi, all’inizio della messa che ogni giorno celebra a Santa Marta ha rivolto un pensiero alla scuola: “Preghiamo oggi per gli insegnanti che devono lavorare tanto per fare le lezioni via internet e per le altre vie mediatiche e preghiamo per gli studenti che devono fare l’esame in un modo nel quale non sono abituati. Accompagnamoli con la preghiera”.

Ancora una volta, come accaduto in passato Papa Francesco è particolarmente sensibile ai problemi del mondo della scuola e dell’educazione, sostiene ed incoraggia il lavoro degli insegnanti e il loro difficile compito nel formare le nuove generazioni.

Abbiamo bisogno0 di una parola di conforto e di sostegno per superare questo momento molto difficile e problematico.

Mario Bocola