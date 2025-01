Ilary Blasi si è iscritta all’Università: “Io sprono sempre i miei figli per farli studiare e poi sono la prima che non continua”

Oggi, 9 gennaio, esce su Netflix la nuova serie tv basata sulla vita della showgirl e conduttrice Ilary Blasi, dal titolo “Ilary“. Nei vari episodi la 43enne si è raccontata a tutto tondo svelando anche un lato forse meno conosciuto di sé che ha a che fare con lo studio.

Ilary Blasi, in quale corso di laurea si è iscritta?

La Blasi, infatti, ha rivelato di essersi iscritta all’Università, come ha anticipato ad Adnkronos. L’ex Letterina starebbe frequentando un corso di laurea in criminologia.

Dopo aver passato il test d’ingresso all’Istituto di Scienze Forensi di Milano, Ilary Blasi si prepara alla laurea: “Non so quando avverrà, io sprono sempre i miei figli per farli studiare e poi sono la prima che non continua, ma vediamo passo dopo passo”, ha detto, prima di rivelare di aver affrontato il test con l’aiuto del suo mito Federica Sciarelli, conduttrice del celebre programma “Chi L’ha Visto“.

Un ‘aiuto’, quello della giornalista, documentato nella serie ‘Ilary‘ che tra un caffè e una chiacchiera la interroga sulla differenza tra indagato e imputato. “Con questa cosa della laurea mi so’ rovinata, ora tutti a chiedermi ‘quando ti laurei’, oddio le aspettative…”, ha aggiunto.

Vip e università, tante reticenze

Qualche tempo fa abbiamo parlato della lezione all’università Bocconi della beauty influencer 28enne Giulia De Lellis. La Business school dell’università milanese aveva invitato l’imprenditrice a raccontarsi al master in Fashion, experience & design management.

Inutile dire che c’è stata una pioggia di polemiche, simili a quelle che hanno investito il cantante Geolier, invitato invece all’Università Federico II di Napoli. A distanza un po’ di tempo a chiarire i fatti è stata la stessa De Lellis durante una puntata del podcast di Giulia Salemi “Non lo faccio x moda“.

“C’è stata un po’ di confusione. Siamo stati chiamati dalla Bocconi ed ero scioccata, sconvolta. Non me l’aspettavo. Sono stata chiamata per testimoniare come ho creato il mio brand, autofinanziato, dal nulla, e per raccontare come comunichiamo. Sono stati incuriositi dal nostro modo di comunicare. Non siamo ancora diventati un case study ma ci stiamo lavorando”, ha esordito.

“Non sono andata a raccontare il mio mestiere come beauty influencer, come si diventa influencer. Sono andata lì a raccontare la storia e la struttura del mio brand. Non sono andata ad insegnare nulla a nessuno anche perché ho talmente tante cose da imparare. Io volevo iscrivermi a medicina. Ho provato a fare il test di medicina. Ma non era per me”, ha spiegato.