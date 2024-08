Immissioni in ruolo 2024/25: facciamo il punto – DIRETTA ore 14,30

A seguito dell’incontro tra Ministero e Sindacati del 31 luglio scorso, il MIM ha pubblicato il D.M. n. 158 recante “Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2024/2025”.

Il contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, da effettuarsi per l’anno scolastico 2024/25, è pari a n. 45.124 posti.

Il numero di posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato è assegnato per il 50% alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami attualmente vigenti e, per il restante 50%, alle graduatorie ad esaurimento.

