Immissioni in ruolo: dopo la pubblicazione dei posti, le tappe per la nomina in ruolo – DIRETTA ore 16:30

Immissioni in ruolo: dopo la pubblicazione dei posti, le tappe per la...

Si avvicina il momento delle immissioni in ruolo. I posti autorizzati dal Mef sono oltre 94mila, il 100% di quelli vacanti e disponibili, come abbiamo spiegato più volte. Ma dopo la pubblicazione dei posti per regione e per grado di scuola, quali saranno le prossime tappe burocratiche cui il docente dovrà far fronte per salire in cattedra a settembre con un contratto a tempo indeterminato? Ne parliamo nel prossimo appuntamento di Tecnica risponde LIVE, oggi, giovedì 21 luglio, ore 16:30. A supportare i docenti e a chiarire i loro dubbi saranno i nostri esperti di normativa scolastica e di reclutamento, Lucio Ficara e Manuela Pascarella (Flc Cgil).

Assunzioni scuola infanzia e primaria

I disponibili per le immissioni in ruolo saranno suddivisi al 50% tra GAE e GM dei concorsi.

Tra i concorsi la normativa vigente prevede questa ripartizione:

Concorso 2016 : il 100% dei posti saranno assegnati prioritariamente al concorso 2016, solo se vi sono vincitori in graduatoria, perché per gli idonei le graduatorie sono decadute.

: il 100% dei posti saranno assegnati prioritariamente al concorso 2016, solo se vi sono vincitori in graduatoria, perché per gli idonei le graduatorie sono decadute. Concorso straordinario 2018 : quello che resta andrà nella misura del 50% al concorso straordinario 2018 (DD 1546 del 7 novembre 2018) e agli elenchi aggiuntivi .

: quello che resta andrà nella misura del 50% al concorso straordinario 2018 (DD 1546 del 7 novembre 2018) e agli . Concorso ordinario 2020 : a seguire, nella misura del 50% i posti andranno al concorso ordinario 2020 (DD 498 del 21 aprile 2020).

: a seguire, nella misura del 50% i posti andranno al concorso ordinario 2020 (DD 498 del 21 aprile 2020). Call veloce: quello che eventualmente dovesse residuare verrà assegnato alla cosiddetta call veloce (articolo 1, commi da 17 a 17-septies, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126).

Assunzioni scuola secondaria

I posti disponibili per le immissioni in ruolo saranno suddivisi al 50% tra GAE e GM dei concorsi.

Tra i concorsi la normativa vigente prevede questa ripartizione:

Concorso 2016 : il 100% dei posti vengono pescati prioritariamente dal concorso 2016 , solo se vi sono vincitori in graduatoria, perché per gli idonei le graduatorie sono decadute.

: il 100% dei posti vengono pescati prioritariamente dal , solo se vi sono vincitori in graduatoria, perché per gli idonei le graduatorie sono decadute. Concorso straordinario 2018 : quello che resta dal concorso 2016 dovrebbe andare nella misura del 60% al concorso straordinario 2018 (DDG 85 del 1° febbraio 2018).

: quello che resta dal concorso 2016 dovrebbe andare nella misura del 60% al (DDG 85 del 1° febbraio 2018). Concorso straordinario e ordinario 2020 : il restante 40% sarà suddiviso tra concorso straordinario 2020 (DD n.510 del 23 aprile 2020) e concorso ordinario 2020 (DD n.499 del 21 aprile 2020). Ricordiamo che in entrambe le graduatorie sono stati inseriti gli idonei, che stante la capienza di posti potranno accedere alle assunzioni.

: il restante 40% sarà suddiviso tra (DD n.510 del 23 aprile 2020) e (DD n.499 del 21 aprile 2020). Ricordiamo che in entrambe le graduatorie sono stati inseriti gli idonei, che stante la capienza di posti potranno accedere alle assunzioni. Call veloce: quello che eventualmente dovesse residuare verrà assegnato alla cosiddetta call veloce (articolo 1, commi da 17 a 17-septies, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126).

I posti del concorso straordinario bis

I posti riservati alla procedura dello straordinario bis saranno accantonati e resi indisponibili per le operazioni di nomina in ruolo, in quanto destinati alle assunzioni a tempo determinato degli aspiranti inseriti nelle graduatorie dello specifico concorso.

Immissioni da prima fascia Gps per il sostegno

Una volta completate le immissioni in ruolo ordinarie, prima delle nomine a tempo determinato, i posti di sostegno ancora vacanti e disponibili saranno assegnati ai docenti iscritti nella prima fascia delle GPS sostegno. L’incarico è a tempo determinato con termine 31 agosto 2023 e dopo il periodo di formazione e prova e la prova disciplinare sarà trasformato in tempo indeterminato con retrodatazione giuridica al 1 settembre 2022.