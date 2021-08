Immissioni in ruolo, esiti già da oggi 23 agosto. Per presa di servizio serve Green pass

Immissioni in ruolo, esiti già da oggi 23 agosto. Per presa di...

Si sono chiuse nella nottata di sabato 21 agosto le istanze di presentazione della domanda di supplenza da Gae e da Gps. Idem per le immissioni in ruolo da Gps con procedura straordinaria.

Quando si conosceranno gli esiti?

Gli esiti delle immissioni in ruolo iniziano a essere resi pubblici già da oggi 23 agosto e continueranno per tutta la settimana e per l’inizio della settimana prossima.

A seguire, sarà il turno degli esiti delle supplenze, come abbiamo riferito in un altro articolo. Tali esiti dovrebbero essere comunicati entro il 31 agosto o al più tardi il 3 settembre. Ad ogni modo, poi ci saranno i reclami e i ricorsi, per cui assisteremo a settembre a numerose rettifiche.

Tra gli elementi che potrebbero generare contenzioso, la questione del malfunzionamento della piattaforma negli ultimi giorni di attività, di cui in tanti si sono lamentati per l’impossibilità di effettuare l’istanza o di modificarla in tempo utile. La proroga, richiesta dai più, non è arrivata. I ricorsi, in compenso, potrebbero giungere a breve.

Per la presa di servizio occorre il Green pass

Una volta ottenuta la sede (scuola) l’aspirante dovrà prendere servizio

non solo munito del documento di riconoscimento e del codice fiscale, ma anche munito di valido Green Pass, ai sensi del DL 111/2021.

Ne abbiamo discusso nella diretta della Tecnica della Scuola Live del 18 agosto.