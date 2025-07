Immissioni in ruolo personale ATA, 10.348 i posti disponibili per il 2025/2026 di cui 824 per funzionari EQ

Immissioni in ruolo personale ATA, 10.348 i posti disponibili per il 2025/2026...

Per l’anno scolastico 2025/26 è prevista l’autorizzazione all’assunzione in ruolo di 10.348 unità di perdsonale ATA, tra cui 824 posti saranno destinati ai funzionari dell’area EQ.

Lo fa sapere la FLC CGIL, che in proposito comuica che “per i DSGA un numero superiore al consueto turn over previsto per quest’anno (295 posti), reso possibile grazie all’intervento decisivo della FLC CGIL che ha proposto e ottenuto il recupero dei posti non utilizzati negli anni precedenti, permettendo così un ampliamento significativo delle disponibilità per le assunzioni in ruolo sia dalla procedura riservata sia da concorso ordinario“.

Ciò ha portato a un aumento dei posti disponibili, favorendo così le immissioni in ruolo sia tramite la procedura riservata che tramite il concorso ordinario.

L’atto che autorizza le assunzioni è in fase di completamento e sarà presto approvato dalla Ragioneria Generale dello Stato. La riunione del tavolo sindacale è prevista per la prossima settimana, un passaggio essenziale per avviare le immissioni in ruolo.