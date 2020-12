In classe fino al 30 giugno 2021 per recuperare gli apprendimenti: l’ipotesi riguarda solo gli alunni “fragili”?

In classe fino al 30 giugno 2021 per recuperare gli apprendimenti: l’ipotesi...

Giungono particolari ulteriori sulla notizia che rappresentanti del governo e delle Regioni stanno valutando la possibilità di prorogare la fine delle lezioni dell’anno scolastico in corso.

La proroga potrebbe essere limitata

Nella serata del 19 dicembre è circolata la notizia che governo e Regioni avrebbero concordato che il calendario scolastico si allungherebbe in particolare nell’ottica del recupero per gli alunni più fragili, oltre che per coloro che hanno accusato ritardi negli apprendimenti.

Decisione rimandata

Il tema, comunque, sarà ripreso nei prossimi giorni, quando la curva dei contagi a livello nazionale e regionale potrebbe essere più chiara.

Nelle ultime ventiquattr’ore, ricordiamo che i nuovi soggetti risultati positivi al Coronavirus sono stati 16.308, con 553 decessi: numeri in leggero calo, ma tutt’altro che rassicuranti.