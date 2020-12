Dati Covid, altri 16 mila contagi. In lieve calo i decessi

Dati Covid di oggi: contagi a più 16.308, accompagnati da 553 decessi, in lieve calo, ma un numero ancora alto. Del resto, ormai lo sappiamo, l’Italia ha un triste primato a riguardo, come riferiamo in un altro articolo.

Intanto ieri 18 dicembre, dopo giorni di attesa, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha finalmente sciolto la riserva presentandosi in conferenza stampa con un nuovo piano Natale che sembra aprire a pranzi e cene in famiglia, seppure in numero contenuto.

Il Decreto Legge, operativo da oggi, è già in Gazzetta Ufficiale.

Il bollettino del 19 dicembre

Nuovi positivi: 16.308

Decessi: 553

Tamponi: 176.185

Terapia intensiva: 2.784 ; Ingressi del giorno: 160

Totale casi: 1.938.083