In Puglia 56 scuole prive di preside. Uil Scuola: Come affrontare l’anno con 112 scuole gestite da ds part time?

In Puglia 56 scuole prive di preside. Uil Scuola: Come affrontare l’anno...

Ben 56 le scuole pugliesi che non avranno un preside. Come riporta la Uil Puglia, è questo il numero di scuole che sarà privo di dirigente scolastico per il nuovo anno, nonostante tanti aspiranti in graduatoria, alcuni dei quali saranno costretti a fare le valigie per recarsi in altre regioni del Nord che daranno maggiori prospettive di assunzione.

“Al Sud invece – spiega il segretario generale Uil Scuola Gianni Verga – dove c’è un alto tasso di dispersione scolastica, il ministero ha pensato di non assumere dirigenti scolastici, eccezion fatta per la Basilicata, 5 su 21 posti vacanti. Come sarà possibile affrontare il prossimo anno scolastico con 112 scuole gestite da dirigenti scolastici part time, che si divideranno tra una scuola e l’altra, e oltre 10mila docenti e Ata precari?”.