In tre scuole primarie su cinque manca la palestra

Secondo una ricerca effettuata da Tuttoscuola, dei 12.493 edifici scolastici che ospitano scuole primarie e censiti nell’anagrafe aggiornata dell’edilizia scolastica si aggiunge anche la mancanza di palestre.

In pratica 5.219 edifici scolatici, il 41,9% degli edifici esaminati dispone di palestra: praticamente ne sono dotati 2 edifici ogni 5, con la conseguenza che 3 edifici su 5 (58,1%, pari a 7.230) ne sono privi.

La singolarità di questa ricerca sta tuttavia nel fatto sono in arrivo i docenti di educazione motoria alla scuola primaria, ma come appare evidente molti di loro non troveranno una palestra in cui insegnare e dunque se per un verso c’è il personale, compresi ancora molti supplenti, mancano per le atre palestre o strutture sportive.

Nel dettaglio, la mappa delle carenze trasferita nelle regioni sarebbe così composta: in Puglia è dotato di palestra il 62,1% degli edifici scolastici con cuole primarie; in Liguria il 58,1%, in Toscana il 55,4%, in Lombardia il 50,8%, in Sardegna il 50%, in Veneto il 48,5% e in Molise il 42,6%.

Nelle restanti regioni la percentuale di edifici scolastici con percentuali di palestre presenti è sotto la media nazionale del 41,9%.

In fondo a questa non invidiabile graduatoria di edifici dotati di palestra vi sono quelli della Calabria e della Sicilia rispettivamente con il 18,8% e il 22,6%.

Per loro il rovescio della medaglia corrisponde alla mancanza di palestra nell’81,2% in Calabria e nel 77,4% in Sicilia.