Inaugurato giardino multisensoriale in un’altra scuola siciliana, la ds: “La didattica è di qualità se lo sono anche gli spazi”

Catania chiama, Palermo risponde. A circa un anno di distanza dall’inaugurazione del primo Giardino multisensoriale dell’istituto comprensivo Antonio Bruno di Biancavilla, un altro ne arriva in Sicilia, questa volta nel capoluogo isolano, più precisamente presso l’Istituto Comprensivo De Amicis-Da Vinci. Qui – come riportano Palermo Today e l’edizione di Palermo del quotidiano La Repubblica – il giardino multisensoriale è stato aperto alla cittadinanza il 6 ottobre scorso e nasce da un progetto che ha visto impegnati la scuola e il gruppo di ricerca-azione Lab City Architecture dell’Università di Palermo.

Un workshop estivo dal titolo “Elogio della frugalità. Giardini sensoriali a scuola”, svoltosi presso la sede dell’Istituto Comprensivo palermitano, è servito a progettare un percorso sensoriale con cinque giardini e un atelier pergola che accompagna i bambini nell’esplorazione dei temi legati all’avvicendarsi delle stagioni, a come riconoscere le piante e curarle. Qualità dello spazio aperto, didattica innovativa e apprendimento en plein air, superamento del concetto tradizionale di aula, sono stati i principali temi trattati per la formazione degli studenti e dei docenti.

Il progetto è stato finanziato con i Fondi Strutturali Europei del Programma operativo nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” e con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

Come sottolinea la dirigente dell’Istituto Comprensivo De Amicis – Da Vinci, la didattica è di qualità se lo sono anche gli spazi che la accolgono, in un’ottica di ambiente educativo integrato che amplifica l’apprendimento degli studenti. È in questo senso che la scuola continua il suo lavoro di presidio didattico della legalità e di apertura al quartiere, con l’ambizione di divenire un riferimento per la comunità degli studenti e dei genitori.