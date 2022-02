Il giardino multisensoriale, lo spazio verde dedicato ad alunni con disabilità creato in una scuola catanese

Un impegno costante a favore dei ragazzi diversamente abili, e adesso anche uno spazio unico realizzato in Sicilia e tra i pochi in tutta Italia. Si tratta dell’istituto comprensivo Antonio Bruno di Biancavilla, nel catanese. Qui è stato creato il “Giardino Multisensoriale” all’interno dei propri locali ed una stanza “Snoezelen”, uno spazio verde ideato per migliorare il benessere psico-fisico di tutti gli alunni, non necessariamente diversamente abili, dove si sviluppano le percezioni sensoriali attraverso il gioco o mentre si curano le piante inserite all’interno.

Insomma un ampio spazio dedicato soprattutto agli alunni “speciali” con disabilità, creato grazie alla ricerca e lo studio dei docenti di sostegno in servizio, oltre che con lavori manuali ed architettonici degli stessi che non hanno risparmiato momenti di tempo libero per realizzarla a pochi mesi dai finanziamenti. L’inaugurazione e la presentazione di queste strutture è avvenuta lunedì 21 febbraio, alla presenza del dirigente dell’ufficio scolastico A.T. di Catania Emilio Grasso, dell’assessore regionale alla pubblica istruzione e formazione della regione siciliana Roberto Lagalla e delle autorità territoriali.