Incontro tra sindacati e Ministero spostato dal 2 all’8 ottobre: la Carta del Docente tra i temi al centro della discussione

L’incontro tra sindacati e Ministero dell’Istruzione e del Merito che doveva svolgersi mercoledì 2 ottobre alle ore 11 è stato spostato a giorno 8 ottobre alle ore 16 per sopraggiunti impegni istituzionali di Valditara. La comunicazione è arrivata alle sigle sindacali dalla segreteria del ministro nella serata di ieri, 27 settembre.

I temi sul tavolo

Ricordiamo che il ministro Valditara ha convocato le sigle per un esame della situazione in avvio del nuovo anno scolastico. Incontro che era stato richiesto dagli stessi sindacati, come aveva comunicato la Cisl Scuola lo scorso 19 settembre.

Tra le richieste, e quindi tra gli argomenti sul tavolo, un riepilogo dettagliato delle assunzioni effettuate, a tempo indeterminato e determinato, sia per il personale docente, con particolare riguardo alle nomine degli idonei del concorso 2020, sia del personale ATA e del personale educativo, ma anche un quadro preciso delle disponibilità residue, da confrontare con lo stato delle diverse graduatorie, onde poter disporre di tutti gli elementi conoscitivi utili rispetto al confronto da avviare sulle procedure di reclutamento nel quadro indicato dal PNRR.

Altri temi che potrebbero essere trattati, la tempistica per l’avvio del rinnovo del CCNL, la card docenti, la formazione dei docenti e del personale Ata o la questione dei compensi per tutor e orientatori, oltre a quella dei criteri per lo svolgimento delle riunioni collegiali in modalità on line.

Questo il commento della segretaria generale della Cisl Scuola Ivana Barbacci: “Bene la convocazione dell’incontro, e che allo stesso sia presente direttamente il Ministro, data la natura delle questioni che intendiamo affrontare e che non si possono certo limitare solo a un passaggio meramente informativo, per quanto importante e necessario. Ciò che occorre è l’apertura di un confronto che investe anche alcuni grandi temi di natura legislativa: dalle risorse per il rinnovo del contratto 2022/24, alla vigilia della prossima legge di bilancio, ai temi del reclutamento e degli organici. Ma poi ci sono tavoli da aprire su aspetti attuativi dei contratti attualmente in vigore, sia quello di comparto che quello di Area per la dirigenza: bisogna farlo al più presto perché legati ad aspetti importanti nella gestione del rapporto di lavoro di tutto il personale, docenti, ATA, dirigenti. Insomma – conclude – sulle criticità che segnano l’avvio del nuovo anno scolastico non basta avere qualche elemento in più per illustrarle, ciò che conta veramente è affrontarle e risolverle. Per noi l’incontro del 2 ottobre deve segnare l’avvio di un percorso, non certo la conclusione”.

Carta del docente, si parlerà anche di questo

Al centro della discussione anche la questione dell’attivazione e della presunta riduzione della Carta del Docente. “La questione della card – ha detto ieri Ivana Barbacci, segretaria CISL Scuola – è una di quelle che la CISL Scuola ha inserito nella sua richiesta di convocazione dei sindacati inviata al Ministro. Nell’incontro ci attendiamo una risposta che sia in linea con gli intenti dichiarati dal Ministro anche in occasione della presentazione del rapporto OCSE: l’impegno di migliorare il trattamento economico dei docenti e in generale del personale della scuola non può essere contraddetto da interventi come quello che si prospetta sulla card”.