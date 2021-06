Inizio scuola 2021. Vaccini studenti per tornare a fare gite scolastiche?

Mentre continuano i vaccini ai maturandi e iniziano anche quelli ai 12-15enni con il ricorso ai pediatri, a quanto pare nella giornata di ieri abbiamo raggiunto quota 600 mila vaccinazioni in un giorno. Il dato, delle ore 6 di stamani, è stato fornito dal Governo, che parla per la precisione di 598.510 dosi somministrate. Ed è record. Quanto ai numeri complessivi, sono 12.737.533 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, per un totale di 37.069.235 dosi somministrate.

“Grazie a tutte le donne e gli uomini del nostro Servizio sanitario nazionale che ieri ci hanno permesso di somministrare oltre 600.000 dosi di vaccino. Continuiamo così. È la strada giusta – sottolinea su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza – un grandissimo grazie al generale Figliulo, al personale sanitario, ai militari, alla protezione civile e a chi si sta impegnando in questa missione. E poi grazie a tutti gli italiani che si stanno vaccinando in massa e senza esitazioni”.

Vaccini scuola

E se i ragazzi si vaccinassero anche con l’idea di tornare in gita scolastica, oltre che con l’obiettivo di proteggere genitori, zii e nonni? E’ quanto è successo a Treviso, dove una quinta festeggia l’ultimo giorno di scuola, riferisce Il Corriere. Non si tratta di una vera e propria gita scolastica, ma come se fosse, visto che a partire saranno dei compagni di classe (di una quinta), pronti a recarsi all’estero per il viaggio di post maturità. L’idea è quella di partire tutti insieme ma di farlo da “vaccinati”. Racconta una diciottenne: “Ne abbiamo parlato con i nostri genitori, non c’è stato nemmeno bisogno di discutere, era la cosa giusta da fare”. Al liceo scientifico il tema vaccini anti-Covid è stato trattato più volte in classe: “Più persone si vaccineranno, prima potremo tornare tutti alla normalità – dicono Hilary e Francesca, che l’anno prossimo studieranno medicina – questo è il nostro contributo”. Destinazione Mikonos.

Che fosse la motivazione giusta, quella dei viaggi e delle gite scolastiche, per fare partire l’anno scolastico 2021 in sicurezza, con la maggior parte degli studenti vaccinati?