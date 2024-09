Inizio scuola 2024, Schettini agli alunni: “Parlo a nome dei vostri prof, non vediamo l’ora di interrogarvi. La scuola è vita”

Oggi 5 settembre, come abbiamo scritto in abbondanza, è il giorno del suono della prima campanella d’Italia, come da tradizione a Bolzano. Dopo gli auguri arrivati da parte del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e dei vari docenti più noti sono giunti anche quelli del prof influencer Vincenzo Schettini, volto de La Fisica Che Ci Piace.

Schettini entusiasta

Quest’ultimo li ha affidati al Tg2. Ecco le sue parole: “Che bello, finalmente vi sveglierete di nuovo prestissimo ragazzi. Noi professori non vediamo l’ora di farvi fare le interrogazioni e i compiti in classe. Vi mando un bacio, parlo a nome di tutti i vostri professori”.

“Buon inizio di anno scolastico, è un inizio meraviglioso. La scuola, ragazzi, è la vita. Quanto movimento c’è a scuola, dove lo trovate tutto questo movimento? Che possa partire con la voglia di fare”, ha concluso.

“Un affettuoso augurio e un ringraziamento per quello che fate”

“Sarà un anno scolastico importante, ci sarà un cambio di passo per la scuola. Vogliamo sia all’insegna del ridare più autorevolezza ai docenti. Per questo abbiamo stanziato 3 miliardi per il rinnovo del contratto che mi auguro possa essere stipulato quest’anno per dare 160 euro di aumento ai docenti. Dare autorevolezza a chi si occupa dei figli e dare maggiore continuità didattica e migliorare sempre più le opportunità formative dei nostri giovani. Un affettuoso augurio e un ringraziamento per quello che fate.

E a voi giovani, l’auspicio che i momenti passati in aula possano essere momenti in cui non solo vi arricchiate ma anche momenti che viviate con entusiasmo. Per superare la crisi esistenziale che colpisce i giovani credo un ruolo fondamentale lo abbia la scuola ma anche la capacità di creare entusiasmo nei nostri giovani, voglia di realizzare le proprie abilità e i propri talenti e i propri sogni”, queste le parole del numero uno di Viale Trastevere.